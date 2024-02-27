Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ

Наступление армии РФ практически на всех направлениях специальной военной операции сопровождается не только тяжелыми потерями личного состава украинской армии, но и массовыми потерями артиллерийских систем различного производства.
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