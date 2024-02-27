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Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ

Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ

Наступление армии РФ практически на всех направлениях специальной военной операции сопровождается не только тяжелыми потерями личного состава украинской армии, но и массовыми потерями артиллерийских систем различного производства.

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