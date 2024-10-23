Искали совсем другое: Шведские археологи случайно обнаружили захоронение раннего периода викингов

Шведские археологи сделали уникальные открытия во время раскопок за пределами Варберга: они обнаружили огромное захоронение эпохи викингов, включающее 139 могил, три затонувших корабля и курган в форме корабля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии