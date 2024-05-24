Магомед Даудов объяснил назначение Ахмата Кадырова президентом "Ахмат

18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначенный президентом "Ахмата", обладает необходимыми качествами для успешного управления клубом, считает бывший президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов.
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