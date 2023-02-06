Страна и люди

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«Лучше бы они дома сидели»

«Лучше бы они дома сидели»

Показательно патриотичный князь Владимир Мещерский в конце XIX века в журнале, который издавал Достоевский, выдал: «…Высшие женские курсы дают следующие результаты: 25% анархисток, 30% женщин, идущих в разврат, 25% женщин, заболевших анемией мозга или острым помешательством от расстройства нервов, а остальные 20% куда-то деваются…» Он, правда, забыл упомянуть, что совсем не все в Российской империи могли запросто обратиться к императору с просьбой выделить очередные субсидии на издание журнала и государь обязательно начертает «Исполнить».

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