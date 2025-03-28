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Петербургский дневник

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В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Депутат Светлана Бессараб перечислила категории граждан Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что различные категории граждан могут бесплатно получить путевку в санаторий от государства.

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