В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Депутат Светлана Бессараб перечислила категории граждан Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что различные категории граждан могут бесплатно получить путевку в санаторий от государства.
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