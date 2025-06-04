Машинист Павел Мишин достоин Ордена Мужества — посмертно

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев выступил с важной инициативой – наградить героя, спасшего сотни жизней ценой своей.
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