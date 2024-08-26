УФСИН по Волгоградской области опровергла поощрение осуждённых самогоном в ИК-19

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области заявили, что данные СМИ о том, что в колонии №19, где 23 августа произошёл захват заложников, осуждённых поощряли самогоном, не соответствуют действительности.
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