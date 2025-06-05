Исследователи CryptoQuant отметили сразу несколько бычьих сигналов на рынке биткоинов

Аналитики CryptoQuant сообщают об усилении бычьих настроений на крипторынке. Ключевым драйвером стало резкое увеличение доли Binance на спотовом рынке — с начала июня она выросла с 26% до 35%, что говорит о возвращении интереса трейдеров к крупнейшей криптобирже.