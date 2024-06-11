Драгалин – Спыну: «Прокуратура решает, начинать или нет уголовное расследование»

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин ответила на реплику министра инфраструктуры, который рекомендовал Антикоррупционной прокуратуре заниматься ворами, а не расследовать, как строится дорога.
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