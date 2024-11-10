Лев Лещенко подарил Александре Пахмутовой букетик ландышей, а Станислав Любшин бросил к её ногам белые розы: как прошел юбилейный вечер народной артистки

Александра Пахмутова на юбилейном вечере по случаю своего 95-летия Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП 9 ноября в Большом театре прошел юбилейный вечер народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой «Большая жизнь».
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