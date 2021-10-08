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Кошке сделали пластическую операцию в Краснокаменске

Кошке сделали пластическую операцию в Краснокаменске

«В ходе клинического осмотра у кошки выявили патологию верхнего и нижнего века. Ветврачи составили план коррекции формы века и под общим наркозом провели операцию», — приводится в сообщении цитата заведующей ветеринарным участком Ульяны Ерохины.

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