Индексация пенсии с 1 октября 2023 года: увеличение выплат для военнослужащих и сотрудников силовых структур Елена ГалицкаяС 1 октября 2023 года Российская Федерация вводит индексацию пенсий для различных категорий граждан, включая бывших военнослужащих, участников СВО и сотрудников силовых структур.
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