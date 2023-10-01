Индексация пенсии с 1 октября 2023 года: увеличение выплат для военнослужащих и сотрудников силовых структур Елена ГалицкаяС 1 октября 2023 года Российская Федерация вводит индексацию пенсий для различных категорий граждан, включая бывших военнослужащих, участников СВО и сотрудников силовых структур.