Китай объявил о дополнительных пошлинах на товары из США

Дополнительная тарифная ставка на импортируемые в Китай из США товары будет увеличена 10 апреля с ранее объявленных 34% до 84%, следует из опубликованного 9 апреля на официальном сайте заявления комитета тарификации и классификации при госсовете КНР.
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