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Царьград

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Чем удивила трофейная ATACMS: Русские узнали о начинке американской ракеты

Чем удивила трофейная ATACMS: Русские узнали о начинке американской ракеты

Выяснилось, какие секреты НАТО Россия обнаружила в трофейной ракете ATACMS.Накануне стало известно, что в руках у русских военных оказалась американская ракета ATACMS.

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