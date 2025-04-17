Россиян хотят предупреждать о телефонных разговорах с роботами – "Известия"

Россиян при звонках в контакт-центры компаний и банков будут информировать о том, что они говорят с роботами, а не с живыми сотрудниками – соответствующая норма есть в законопроекте о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), "Известия".
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