Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россиян хотят предупреждать о телефонных разговорах с роботами – "Известия"

Россиян хотят предупреждать о телефонных разговорах с роботами – "Известия"

Россиян при звонках в контакт-центры компаний и банков будут информировать о том, что они говорят с роботами, а не с живыми сотрудниками – соответствующая норма есть в законопроекте о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх