В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Виктор Тимошевский

Кроме США есть еще горячие головы способные передать ЯО Украине. Да и не будут они трубить об этом на весь мир. Как обычно,"неожиданно" взбрехнут чубатые,что они имеют ЯО и готовы его применить.Они любят подставить своего хозяина.