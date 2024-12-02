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В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Коллаж: Царьград В вопросе ядерной угрозы со стороны США наступила полная ясность. 1 декабря в 17:35 советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан сделал новый шаг в истории эскалации конфликта, заявив, что Вашингтон не рассматривает возможность передачи Украине ядерного вооружения.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Кроме США есть еще горячие головы способные передать ЯО Украине. Да и не будут они трубить об этом на весь мир. Как обычно,&quot;неожиданно&quot; взбрехнут чубатые,что они имеют ЯО и готовы его применить.Они любят подставить своего хозяина.
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17 час.
Юрий Золотарев
Вопрос &quot;веры&quot; тут совсем не стоИт! (От слова &quot;совсем&quot;). Вопрос в том: чтО может стать какой-либо гарантией того, о чем договариваются США?? Ответ: НИ-ЧЕ -ГО!!
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17 час.
нн
наталья никифорова
Супер!!!
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12 час.

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