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Минобороны РФ впервые показало видео боевого применения «царь-бомбы» ФАБ-3000 (ВИДЕО)

фото: Эта авиабомба уничтожила пункт ПВР подразделений ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России впервые опубликовали видео с боевым применением авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной управляемым модулем планирования и корректировки (УМПК).

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