Минобороны РФ впервые показало видео боевого применения «царь-бомбы» ФАБ-3000 (ВИДЕО)

фото: Эта авиабомба уничтожила пункт ПВР подразделений ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России впервые опубликовали видео с боевым применением авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной управляемым модулем планирования и корректировки (УМПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)