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Торторелла о Мичкове: «Мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры»

Форвард «Флайерс» набрал 6 (3+3) очков в 3 матчах на предсезонке НХЛ при полезности «+4». Сегодня он сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).

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