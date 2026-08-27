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Мы соседи по планете

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Потоки сознания в картинах Наото Хаттори, похожих на галлюцинации

Потоки сознания в картинах Наото Хаттори, похожих на галлюцинации

Картины японского художника Наото Хаттори (Naoto Hattori) удивляют и даже озадачивают зрителей. Существа и растения с его картин не только не существуют в реальности, но и абсолютно противоречат человеческой логике и законам природы.

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