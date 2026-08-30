Джо Маззулла: «Я хочу, чтобы обо мне забыли. Ведь это означает, что после тебя все стало только лучше. В этом заключается моя главная цель в «Бостоне»

Главный тренер « Бостона » Джо Маззулла описал свой подход к наследию. «Если бы люди вокруг меня не делали то, что они делают… я бы вообще ничего не сделал.
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