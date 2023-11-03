Треть купленных туров на новогодние праздники пришлась на курорты Кубани

По продажам новогодних туров по России лидируют курорты Краснодарского края. Именно это направление чаще всего выбирают те, кто собирается отдохнуть с 25 декабря по 7 января, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).