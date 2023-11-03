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Треть купленных туров на новогодние праздники пришлась на курорты Кубани

Треть купленных туров на новогодние праздники пришлась на курорты Кубани

По продажам новогодних туров по России лидируют курорты Краснодарского края. Именно это направление чаще всего выбирают те, кто собирается отдохнуть с 25 декабря по 7 января, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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