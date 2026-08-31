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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино об уходе Месси из сборной Аргентины: «Твоя карьера вдохновила миллионы людей и изменила эту прекрасную игру. Твой волшебный талант и скромность навсегда останутся в памяти»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение  Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины в 39 лет.

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