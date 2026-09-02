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Аргументы и Факты

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Автоэксперт рассказал, какие машины стоит рассматривать этой осенью

Автоэксперт рассказал, какие машины стоит рассматривать этой осенью

Автомобильный эксперт Артем Самородов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что прогнозировать ситуацию на автоморынке осенью крайне сложно из-за неопределенности с ключевыми факторами влияния.

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