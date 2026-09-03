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Царьград

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Собянин запустил беспилотные трамваи в Москве 3 сентября 2025 года

Собянин запустил беспилотные трамваи в Москве 3 сентября 2025 года

В Москве на беспилотных трамваях совершено более 140 тысяч поездок с 3 сентября 2025 года. Четыре современных трамвая курсируют по маршрутам, включая новый маршрут №10.

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