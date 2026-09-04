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Мировое обозрение

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Спутники российского аналога Starlink не долетели до расчётной орбиты — разработчик уверяет, что всё идёт по плану

Спутники российского аналога Starlink не долетели до расчётной орбиты — разработчик уверяет, что всё идёт по плану

Запущенные в июле 16 спутников российской низкоорбитальной системы «Рассвет» от «Бюро 1440» до сих пор не вышли на целевую орбиту.

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