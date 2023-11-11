Бойцы группировки "Днепр" рассказали, как взяли в плен 11 солдат ВСУ

Российские бойцы группировки "Днепр" рассказали, как под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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