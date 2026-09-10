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Чаллы наркодиспансеры баш табибы итеп Григорий Порсев билгеләнде

Чаллы наркодиспансеры баш табибы итеп Григорий Порсев билгеләнде

Григорий Порсев Чаллы наркодиспансерына баш табиб итеп билгеләнде. Бу хакта Республика клиник наркология диспансеры матбугат хезмәте хәбәр итә.

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