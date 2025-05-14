Ислам Махачев, 33-летний российский боец и действующий чемпион UFC в легком весе (до 70 кг), отказался от своего титула и перешел в полусредний […] The post Ислам Махачев освободил титул UFC и переходит в полусредний дивизион first appeared on LentaMsk.
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