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Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) ТрампТрамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
так и есть. война с НАТО. Кто только не воюет.
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
и что это за перемирие 30 дней Россия должна сидеть и наблюдать  как США  и ЕВРОПА в течение этих дней будет постовлять на Украину  оружие и  развед данные!?????
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18 час.
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