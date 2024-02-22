В Вертелишковском участке для голосования № 7 Гродненской области за 2 дня проголосовали около 300 человек

Высокую активность в нынешнюю избирательную кампанию проявляют сельские жители. Так, в Гродненской области в Вертелишковском участке для голосования № 7 только за первые 2 дня проголосовали около 300 человек.
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