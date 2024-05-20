В России сегодня пройдут масштабные антитеррористические учения

В преддверии важных событий в образовательной сфере, таких как единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, последние звонки и выпускные вечера, министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о проведении всероссийских учений по действиям при террористической угрозе.