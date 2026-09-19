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«Спасибо, Дональд»: российская нефть растет в цене — выше 120 долларов за баррель

«Спасибо, Дональд»: российская нефть растет в цене — выше 120 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals 17 сентября резко выросла на 8,8% и достигла 121,6 доллара за баррель — максимума с апреля 2026 года.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Ситуация с ограничением поставок нефти из стран Ормузского пролива и рост цены сможет как-то сократить бюджетный дефицит России в 2026 году за счёт налогов с продажи. 
Что будет дальше - это вопрос.
На будущий год при планировании бюджета РФ закладывают среднюю цену $50 за баррель.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

А спасибо от кого говорите? От народа? Да народу поХ сколько барель нефти стоит, что пятьдесят рублей, что сто пятьдесят. Народ как резал последний на пятаки и без соли доедал, так и будет всегда, возможно ещё и соли меньше будет.