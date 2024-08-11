Просто добавь воды: волшебный трюк, который поражает и детей и взрослых

Распускающиеся бумажные цветы. Весенний трюк, который не надоедает. Этот фокус не является открытием, но для кого-то может стать огромным эстетическим наслаждением: если грамотно подойти к вопросу оформления цветов и выбрать соответствующую атмосферу.