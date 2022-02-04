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Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде.

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