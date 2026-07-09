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Царьград

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The European Conservative: Трамп раскритиковал союзников на саммите НАТО

The European Conservative: Трамп раскритиковал союзников на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля выявил значительное напряжение среди союзников. Президент США Дональд Трамп резко критиковал европейских партнеров за недостаточные военные расходы, вновь подняв вопрос о Гренландии и операции против Ирана.

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