The European Conservative: Трамп раскритиковал союзников на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля выявил значительное напряжение среди союзников. Президент США Дональд Трамп резко критиковал европейских партнеров за недостаточные военные расходы, вновь подняв вопрос о Гренландии и операции против Ирана.
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