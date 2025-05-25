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Так кто кем играет, Трамп Путиным или наоборот?

Так кто кем играет, Трамп Путиным или наоборот?

совсем просто о сложном Весь интерес нынешнего времени вызван в первую очередь действиями нового американского президента Дональда Трампа.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Сама постановка вопроса в начале статьи бессмысленная, потому, что &quot;поступки и слова Трампа порой полностью противоположны друг другу, а слова очень часто расходятся с делами&quot;. Это естественное состояние Америки и Трампа, как её представителя и гражданина. Путин здесь не причём!
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Руслан Техажев
Не хочется повторяться. Но приходится. Посмотрев публикации в интернете можно сказать только одно, жертвы ЕГЭ, да и только!
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Владислав Владислав
Интересно...
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