Так кто кем играет, Трамп Путиным или наоборот?

Владимир Соловьев

Сама постановка вопроса в начале статьи бессмысленная, потому, что "поступки и слова Трампа порой полностью противоположны друг другу, а слова очень часто расходятся с делами". Это естественное состояние Америки и Трампа, как её представителя и гражданина. Путин здесь не причём!