совсем просто о сложном Весь интерес нынешнего времени вызван в первую очередь действиями нового американского президента Дональда Трампа.
Так кто кем играет, Трамп Путиным или наоборот?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Сама постановка вопроса в начале статьи бессмысленная, потому, что "поступки и слова Трампа порой полностью противоположны друг другу, а слова очень часто расходятся с делами". Это естественное состояние Америки и Трампа, как её представителя и гражданина. Путин здесь не причём!
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10 час.
Руслан Техажев
Не хочется повторяться. Но приходится. Посмотрев публикации в интернете можно сказать только одно, жертвы ЕГЭ, да и только!
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9 час.
Владислав Владислав
Интересно...
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8 час.
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