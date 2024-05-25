Морские пехотинцы отметили 100-летие Сагадата Нурмагамбетова в Актау

Военнослужащие всегда сохраняют и передают память о своих героях. В честь столетнего юбилея первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, мероприятия прошли в военной части 25744 регионального командования "Запад", передает InAktau.