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Морские пехотинцы отметили 100-летие Сагадата Нурмагамбетова в Актау

Морские пехотинцы отметили 100-летие Сагадата Нурмагамбетова в Актау

Военнослужащие всегда сохраняют и передают память о своих героях. В честь столетнего юбилея первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, мероприятия прошли в военной части 25744 регионального командования "Запад", передает InAktau.

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