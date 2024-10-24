Какую мебель покупать для визуального увеличения размера квартиры

Прозрачная мебель, узкие шкафы, зеркала — все это позволяет зрительно увеличить пространство небольшой по площади квартиры В компактную квартиру важно особенно тщательно подобрать мебель: она поможет зрительно увеличить пространство.
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