Глава СКР поручил представить доклад по информации о смертельном ДТП с подростками в Крыму

Массовое ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Крыму.27 октября в результате столкновения с автомобилем пострадали четверо подростков, передвигавшихся на квадроцикле и двух мотоциклах по трассе в районе населённого пункта Косточковка.
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