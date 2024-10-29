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Вести Севастополь

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Глава СКР поручил представить доклад по информации о смертельном ДТП с подростками в Крыму

Массовое ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Крыму.27 октября в результате столкновения с автомобилем пострадали четверо подростков, передвигавшихся на квадроцикле и двух мотоциклах по трассе в районе населённого пункта Косточковка.

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