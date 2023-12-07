Fox Business: Байден впадает в отчаяние из-за «президентских» планов Трампа

Глава США Джо Байден «впадает в отчаяние» из-за того, что бывший лидер страны Дональд Трамп обещает отменить большинство решений его администрации в случае победы на президентских выборах в следующем году.
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