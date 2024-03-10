Банк отсудил у курганской вдовы долг по кредиту умершего мужа

В Шадринске (Курганская область) банк заставил вдову вернуть долг по кредиту умершего супруга. Женщина вместе с детьми приняла в наследство два старых отечественных автомобиля, земельные участки и долю в доме.
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