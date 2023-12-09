WP узнала об опасениях Киева из-за возможных переговоров с Москвой

Большое количество чиновников Украины опасаются, что их могут заставить вести переговоры с Россией, если западные партнеры, включая США, сочтут, что боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в тупик.
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