Аргументы недели

98 477 подписчиков

Южноуральцев просят назвать самый привлекательный для инвестиций район

Южноуральцев просят назвать самый привлекательный для инвестиций район

«Глав.Индекс» запустил голосование. На этот раз эксперты выясняют, какой муниципальный район Челябинской области наиболее качественно ведет деятельность по инвестиционной привлекательности своей территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх