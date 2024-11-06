ВС РФ уничтожили из ТОС "Тосочка" "опорники", укрытия и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Военные войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" во время выполнения боевых задач уничтожили в ночное время опорные пункты, укрытия и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ.