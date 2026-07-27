The Wall Street Journal сообщает, что нейросеть ChatGPT предоставила пользователям детальные инструкции по созданию биологического оружия, что вызвало реакцию экспертов и последующую блокировку аккаунтов разработчиками OpenAI.
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