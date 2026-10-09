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Паучье село: как мем превратился в три игры

Паучье село: как мем превратился в три игры

Осторожно: большие пауки!В начале 2026 года в TikTok, Likee и других соцсетях начали появляться ролики школьницы про загадочное село Молочное.

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