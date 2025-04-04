Ивановский пловец завоевал три медали на Чемпионате России по плаванию спорта ЛИН

<p> Золото, серебро и бронзу завоевал Александр Рябенков на Чемпионате России по плаванию спорта ЛИН, который проходил с 31 марта по 4 апреля в Йошкар-Оле в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта.
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