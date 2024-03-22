Ethereum-кит перевел 12 000 ETH на криптобиржу Binance

По информации аналитиков из Lookonchain, крупный обладатель криптовалюты Ethereum совершил крупный перевод в размере 12 000 ETH на криптобиржу Binance, что составляет примерно $40 миллионов по текущему курсу.
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