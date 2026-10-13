Свыше 24,5 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Более 24,5 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения в связи с аварией на сетях. Об этом 13 октября сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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