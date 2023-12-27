Le Figaro: проблема миграции приводит к смене правительств по всей Европе

Европейские страны долгое время держали свои двери открытыми для мигрантов, но теперь настроения изменились, пишет Le Figaro.
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